Pieskow przyznał: Rosja poniosła duże straty. To dla nas wielka tragedia

Słowa Pieskowa o "poniesionych znacznych stratach" są pierwszym takim komunikatem ze strony Kremla od początku inwazji na Ukrainę. Rzecznik Putina przyznał, że jest to "tragedia" dla Rosji, ale nie padły żadne konkretne liczby. Te publikowane są za to każdego dnia przez stronę ukraińską.

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 7 kwietnia to według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy: około 18,9 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 698 czołgów, 1891 bojowych pojazdów opancerzonych, 332 systemy artyleryjskie, 108 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 55 systemów obrony przeciwlotniczej, 150 samolotów, 135 śmigłowców, 1358 pojazdów kołowych, siedem jednostek pływających, 76 cystern, 111 bezzałogowców, cztery systemy rakietowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.

Putin nie obawia się sądu

Pieskow został też zapytany przez Marka Austina o to, czy Putin martwi się, że trafi przed sąd ds. zbrodni wojennych? - Nie, nie widzimy na to żadnej możliwości - odparł rzecznik Kremla.

Odniósł się też do ofiar wśród ludności cywilnej. - Sceny śmierci cywilów na Ukrainie to "tragedia" - powiedział Pieskow. Dodał, że ma nadzieje, iż Rosja w najbliższych dniach osiągnie swoje cele i dojdzie do negocjacji.

Później padło pytanie, jaką wiadomość przesłałby szefowi rządu Wielkiej Brytanii Borisowi Johnsonowi? - Bardzo głośno wypowiada się na temat Rosji od samego początku operacji - mówi sekretarz prasowy Putina, dodając, że premier "raczej nie jest konstruktywny w swojej postawie".

Pieskow: Putin omówił z Radą Bezpieczeństwa "operację specjalną na Ukrainie"

- 7 kwietnia prezydent Rosji Władimir Putin omówił online ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa "operację specjalną na Ukrainie oraz przebieg procesu negocjacji między przedstawicielami Moskwy i Kijowa" - poinformował Pieskow, cytowany przez RIA Nowosti.

Rzecznik Kremla podał, że uczestnicy omówili "potrzebę aktywnego przeciwdziałania informacjom i innym sabotażom strony ukraińskiej".

W Radzie Bezpieczeństwa wzięli udział m.in. premier Michaił Miszustin, marszałkowie obu izb parlamentu, wiceprzewodniczący Rady Dmitrij Miedwiediew, sekretarz Nikołaj Patruszew, szefowie MSW Władimir Kołokolcew, MSZ Siergiej Ławrow, obrony Siergiej Szojgu.