Pieskow: Nasze wybory to nie demokracja

W tym celu zadał kilka pytań rzecznikowi Władimira Putina. Dmitrij Pieskow przekonywał, że jego szef wygra wybory z 90-procentowym poparciem. - Nasze wybory prezydenckie to nie demokracja, to kosztowna biurokracja - powiedział na łamach dziennika "The New York Times".