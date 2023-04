Kreml broni swojej decyzji o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi, odrzucając krytykę sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga - informuje Reuters.

Pieskow: To NATO rozszerza się w kierunku Rosji

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że sojusz transatlantycki kierowany przez USA to ten, który rozszerza się w kierunku Rosji, a nie odwrotnie, i dlatego Moskwa musi podjąć kroki w celu obrony własnego bezpieczeństwa.

Stoltenberg powiedział w środę, że posunięcie Rosji przeczy niedawnemu wspólnemu rosyjsko-chińskiemu oświadczeniu, że kraje nie powinny rozmieszczać broni jądrowej poza swoimi granicami.

- To NATO rozszerza się w kierunku Rosji, a nie Rosja przenosi swoją infrastrukturę wojskową w kierunku granic NATO - powiedział Pieskow poproszony o ustosunkowanie się do uwag Stoltenberga.

"Obawiamy się o nasze bezpieczeństwo"

We wtorek do NATO wstąpił 31. kraj - Finlandia. Oznacza to, że granica Sojuszu Północnoatlantyckiego z Rosją zwiększyła się aż o 1300 km. Moskwa zapowiedziała, że będzie uważnie przyglądać się wszelkim rozmieszczeniom wojskowym NATO w Finlandii i odpowiednio zareaguje.

- Ten ruch zwiększa nasze obawy i obawy o nasze bezpieczeństwo. Podejmujemy działania w celu zapewnienia naszego bezpieczeństwa. I tak będzie za każdym razem, gdy NATO zbliża się do naszych granic, aby przywrócić równowagę architektury bezpieczeństwa na kontynencie — powiedział Pieskow.

