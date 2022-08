Pierwszy statek ze zbożem z Ukrainy dotarł do portu w Turcji

Oprac.: Łukasz Aftański Ukraina - Rosja

Pierwszy od początku inwazji Rosji na Ukrainę statek z ukraińską kukurydzą dotarł we wtorek wieczorem do Stambułu. Statek wypłynął z Odessy. W środę rano zostanie poddany inspekcji, a następnie wyruszy do Libanu - podał turecki dziennik "Daily Sabah".

Zdjęcie Pływający pod banderą Sierra Leone masowiec Razoni transportuje 26 tys. ton kukurydzy / OZAN KOSE / East News