Petersburg: Spotkanie Putina z Grossim. W tle porwanie wiceszefa elektrowni

Oprac.: Wiktor Kazanecki Ukraina - Rosja

- Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zabiega, by w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej nie doszło do wypadku nuklearnego - oświadczył szef MAEA Rafael Grossi, który we wtorek spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Petersburgu. Kremlowski przywódca stwierdził z kolei, że Rosja "chętnie przedyskutuje sprawy" związane z elektrownią, którą sama ostrzeliwuje i okupuje.

Zdjęcie Rafael Grossi i Władimir Putin podczas rozmowy w Petersburgu / EPA/PAVEL BEDNYAKOV / KREMLIN POOL / SPUTNIK / POOL / PAP