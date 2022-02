Pentagon: Rosja zaangażowała 3/4 zgromadzonych sił

Rosja zaangażowała w inwazję już ok. 3/4 sił zgromadzonych wokół Ukrainy - przekazał w poniedziałek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Dodał, że ich działania "zostały spowolnione". Mimo rozkazu Putina nie zaobserwowano też "znaczących ruchów sił jądrowych". Pentagon nie widzi też dowodów, by do czynnego udziału w wojnie włączyły się wojska białoruskie.

Zdjęcie Rosyjscy żołnierze przebrali się w ukraińskie mundury - zostali zabici / SERGEI SUPINSKY/AFP / East News