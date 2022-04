Wcześniej rosyjska propaganda zaczęła rozpowszechniać fałszywe wiadomości, według których atak miał zostać przeprowadzony przez siły ukraińskie.

Wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu skomentował te doniesienia słowami: Nie kupujemy zaprzeczeń Rosjan.

Przedstawiciel Pentagonu zaznaczył, że Kramatorsk jest ważnym węzłem kolejowym w bardzo strategicznej lokalizacji. Dodał, że od początku wojny Rosja wystrzeliła na Ukrainę ponad 1500 rakiet różnego rodzaju.

Odnosząc się do sytuacji wojennej, przedstawiciel ministerstwa obrony USA powiedział, że według amerykańskich szacunków Rosja straciła dotąd 15-20 proc. swoich zdolności bojowych przeznaczonych do inwazji na Ukrainę. Dodał też, że są informacje wskazujące na to, iż Rosja przygotowuje mobilizację rezerwistów i może chcieć dzięki temu wysłać na Ukrainę dodatkowe 60 tys. żołnierzy.

Wojna w Ukrainie. W chwili ataku na dworcu w Kramatorsku znajdowało się około 4 tys. osób

Zgodnie z informacjami, jakie przekazały po ataku władze miasta, w chwili gdy rakiety uderzyły w dworzec, znajdowało się tam około 4 tys. osób.

- W większości byli to ludzie starsi, kobiety i dzieci, które oczekiwały na ewakuację z Donbasu do bezpieczniejszych regionów Ukrainy - informowały władze miasta.

Według władz ukraińskich w ataku zginęło 50 osób.



W sieci opublikowano nagranie, na którym widać pierwsze minuty po rosyjskim ataku na dworzec.

Serwis śledczy Conflict Intelligence Team uznał po przeanalizowaniu dostępnych informacji, że rakieta prawdopodobnie nadleciała z południa, południowego zachodu lub zachodu, czyli mogła być wystrzelona z terenów zajmowanych przez siły rosyjskie.