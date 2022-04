Pentagon: Krążownik "Moskwa" nie zatonął, ale jest uszkodzony

Oprac.: Małgorzata Przepióra Ukraina - Rosja

Na pokładzie krążownika "Moskwa" doszło do co najmniej jednej eksplozji, ale USA nie mają informacji, co było jej przyczyną. Okręt jest uszkodzony i płynie do portu na naprawy - informuje rzecznik Pentagonu John Kirby. Wcześniej ukraińska armia podawała, że "Moskwa" została trafiona pociskami Neptun, a sztorm i eksplozje amunicji na pokładzie spowodowały, że przewróciła się i zaczęła tonąć. Z kolei według Kremla pożar na okręcie został ugaszony.

Zdjęcie Krążownik "Moskwa" / Yoruk Isik / Reuters / Agencja FORUM