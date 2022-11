PE uzna Rosję za państwowego sponsora terroryzmu. W tekście pojawia się Smoleńsk

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Parlament Europejski zdecydował, że w przyszłym tygodniu zagłosuje nad rezolucją wzywającą do uznania Rosji za kraj sponsorujący terroryzm. Wezwie też instytucje europejskie do międzynarodowej izolacji Rosji. Jak przekazała Interii korespondentka Polsat News w Brukseli, Dorota Bawołek, na wniosek europosłów PiS dopisano do tekstu rezolucji, informację o polskim tupolewie, który rozbił się w Smoleńsku.

