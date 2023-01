Patrioty dla Ukrainy. To był zaplanowany krok

Nie wiadomo, kiedy dokładnie systemy Patriot trafią do Ukrainy, ale - jak ustaliliśmy - Niemcy są zaskoczeni tym, jak szybko Ukraińcy uczą się obsługi sprzętu, który jest im dostarczany. Dlatego szkolenie w tym przypadku może być krótsze niż zakładane uprzednio 2-3 lata.



Ukraina - Rosja Joe Biden: Wojna w Ukrainie w punkcie krytycznym

Z naszych informacji wynika, że wczorajsze ogłoszenie decyzji o przekazaniu Ukrainie patriotów nie było spontaniczną reakcją po rozmowie z Joe Bidenem, tylko Niemcy się do tego przygotowywali.





Madery dla Ukrainy w pierwszym kwartale

Rzecznik niemieckiego rządu, mówiąc o wozach bojowych Madrer, przekazał, że mogą one trafić do Ukrainy w pierwszym kwartale tego roku.



To o te wozy w Niemczech była duża awantura polityczna. Koalicja - szczególnie Zieloni i liberałowie - ramię w ramię z opozycją apelowały o jak najszybsze ich dostarczenie ich Ukrainie, ale kanclerz Scholz był przeciwny.



Najbliższe godziny powinny przynieść informację, skąd będą pochodzić przekazywane Madrery - czy z Bundeswehry czy z prosto z fabryki. Już jednak teraz wiadomo, że nie ucierpią na tym inne kraje NATO, bo nie będą to maszyny z tzw. Ringtausch. To oznacza, że zakontraktowany wcześniej przez Niemców sprzęt zgodnie z planem trafi do partnerów z NATO.



Rzecznik niemieckiego rządu nie chce łączyć decyzji o dostawach broni na Ukrainę z informacjami o przygotowywanej przez Rosję wiosennej ofensywie na ten kraj.

Wspólne przedsięwzięcie Niemców i Amerykanów

Przypomnijmy - w czwartek, po rozmowie telefonicznej prezydenta USA Joe Bidena i kanclerza Niemiec Olafa Scholza, rządy Stanów Zjednoczonych i RFN ogłosiły, że USA przekażą Ukrainie bojowe wozy piechoty Bradley, a Niemcy bojowe wozy piechoty Marder i baterię systemu obrony powietrznej Patriot. We wspólnym oświadczeniu nie podano liczby pojazdów; według mediów chodzi o 50 Bradleyów i do 40 Marderów.

"Z radością przyjąłem decyzję niemieckiego rządu o wysłaniu na Ukrainę systemu obrony przeciwrakietowej Patriot. Decyzja ta jest zgodna z polską sugestią sformułowaną w listopadzie ubiegłego roku. Ukraina broniąca się przed rosyjską agresją potrzebuje naszego wsparcia" - skomentował polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w mediach społecznościowych.