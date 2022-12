W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył wizytę w USA, podczas której ogłoszono kolejną transzę pomocy wojskowej dla objętego wojną kraju.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w czwartek, że system obrony powietrznej Patriot, który Stany Zjednoczone dostarczają Ukrainie, to stary system uzbrojenia, któremu Rosja będzie w stanie przeciwdziałać.

Putin dodał w rozmowie z dziennikarzami, że system Patriot jest "dość stary" i nie działa tak dobrze, jak rosyjski system S-300. - Okej, weźmiemy to pod uwagę i zawsze znajdzie się antidotum - powiedział przywódca Rosji, cytowany przez Reuters.

Pakiet pomocy USA dla Ukrainy

Wizyta prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie trwała kilka godzin. Była to jego pierwsza zagraniczna podróż od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Joe Bidenem, a następnie wystąpił przed połączonymi izbami Kongresu USA.

Pakiet dodatkowej pomocy wojskowej dla Ukrainy od USA opiewa na kwotę 1,85 mld dolarów. W kolejnym pakiecie uzbrojenia, oprócz wspomnianych baterii systemu obrony powietrznej Patriot, znajdą się m.in. zestawy JDAM (Joint Direct Attack Munition), dzięki którym możliwe jest przekonwertowanie niekierowanych bomb lotniczych w naprowadzane satelitarnie pociski. Nowa transza pomocy militarnej ma obejmować również amunicję artyleryjską.

System obrony przeciwlotniczej Patriot

Najnowsze wersje systemów Patriot mogą trafiać w cele w odległości do 80 km i na wysokości do 20 km.

System jest przeznaczony do niszczenia celów poruszających się z prędkościami ponaddźwiękowymi i może jednocześnie śledzić do 125 celów i naprowadzać rakiety na sześć z nich.

Jedną z głównych zalet systemu Patriot jest jego zdolność do zestrzeliwania nie tylko samolotów i pocisków manewrujących, ale także rakiet balistycznych. To właśnie ten typ pocisku sprawia ukraińskim siłom obrony powietrznej najwięcej problemów: jest bardzo trudny do przechwycenia. Taki pocisk nie leci nad ziemią, ale wznosi się w górę po krzywej balistycznej i z ogromną prędkością, niemal pionowo, atakuje cel.

- Najnowsza wersja Patriotów jest skuteczna przeciwko pociskom balistycznym Iskander, hipersonicznym pociskom Kinżał, oraz hipersonicznym pociskom przeciwokrętowym Cyrkon - powiedział BBC ukraiński generał rezerwy Ihor Romanenko, który jako zastępca szefa ukraińskich sił zbrojnych odpowiadał za obronę przeciwlotniczą.