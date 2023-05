O sprawie informuje Reuters. Zwolniony arcykapłan Leonid Kalinin, przewodniczący rady ekspertów Patriarchatu Moskiewskiego ds. sztuki, architektury i renowacji cerkwi, powiedział agencji informacyjnej Interfax, że przeniesienie ikony wstrzymano ze względu na opinię ekspertów. Mieli uznać, że wymaga ona prac konserwatorskich. Kalinin zapewnił też, że dialog między muzeum a kościołem prowadzony był przez niego "w dobrej wierze".

Spór w rosyjskiej cerkwi. Patriarcha Cyryl podjął decyzję

Tłumaczenia najwyraźniej nie przekonały patriarchy Cyryla , bo odwołał on Kalinina ze stanowiska "w związku z utrudnianiem wniesienia ikony" do soboru Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Kalinin otrzymał również zakaz posługi kapłańskiej. - Wygląda na to, że popełniłem jakiś błąd - powiedział Kalinin cytowany przez kremlowską agencję TASS.

Kościół, którego konserwatyzm popierał Putin jako część swojej wizji tożsamości narodowej Rosji, jest jednym z najgorętszych instytucjonalnych zwolenników rosyjskiej wojny w Ukrainie. Patriarcha Cyryl zapewniał w zeszłym roku, że ci którzy zginęli walcząc w Ukrainie, zostaną oczyszczeni z grzechów.

Rosja. Kłótnia o ikonę Trójcy Świętej

Ikony to stylizowane, często złocone obrazy religijne uważane za święte w cerkwiach prawosławnych.

Uważa się, że Trójca Święta Andrieja Rublowa, jedna z najświętszych i najważniejszych artystycznie rosyjskich ikon, została namalowana na cześć św. Sergiusza z Radoneża w Siergijewie Posadzie pod Moskwą. Przedstawia trzech aniołów, którzy odwiedzili Abrahama pod Dębem Mamre w Księdze Rodzaju.

Ikona była kilkukrotnie przenoszona w okresach wewnętrznych konfliktów.

W 1929 roku władze oficjalnie ateistycznego komunistycznego Związku Radzieckiego umieściły Trójcę Świętą Rublowa w Galerii Trietiakowskiej. W czasie II wojny światowej przez pewien czas ikona była przechowywana w bezpiecznym magazynie.