Papież Franciszek zaapelował o wielkanocny rozejm w Ukrainie

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Niech zostanie złożona broń, niech zacznie się wielkanocny rozejm, ale nie po to, by naładować broń i wznowić walki; rozejm, by osiągnąć pokój - powiedział papież Franciszek na placu Świętego Piotra.

Zdjęcie Papież Franciszek / Franco Origlia/Getty Images / Getty Images