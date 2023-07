Papież Franciszek zaapelował do Rosji. "Ciężka zniewaga dla Boga"

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Papież zaapelował do Rosji o powrót do porozumienia w sprawie zboża. - To jest ciężka zniewaga dla Boga - mówił podczas spotkania z wiernymi.

Zdjęcie Papież Franciszek / ALBERTO PIZZOLI / AFP