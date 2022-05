W wywiadzie dla "Corriere della Sera" papież przywołał swoje spotkanie z szefem węgierskiego rządu, którego przyjął na audiencji 21 kwietnia.

Mówiąc o rozmowie z Orbanem, papież ujawnił: "Kiedy go spotkałem, powiedział mi, że Rosjanie mają plan, że 9 maja wszystko się skończy. Mam nadzieję, że tak będzie; zrozumiałoby się w ten sposób eskalację w tych dniach".

"Bo teraz to już nie tylko jest Donbas, jest Krym, Odessa, ale i odcięcie Ukrainy od portu nad Morzem Czarnym; wszystko. Ja jestem pesymistą, ale musimy zrobić, co możliwe, by wojna zatrzymała się" - zaznaczył papież.

Według Franciszka jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści na Ukrainę mogło być "szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO". "To złość; nie wiem, czy została sprowokowana, ale może tak ułatwiona" - dodał.

Ogłosił także: "Na razie nie jadę do Kijowa".

Papież chce się spotkać z Putinem

Papież Franciszek zadeklarował chęć spotkania z Władimirem Putinem. Jak przyznał Franciszek, wciąż czeka na odpowiedź Putina i obawia się, że "nie chce on tym razem spotkania".

Papież stwierdził też, że patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl "nie może stać się ministrantem Putina".

Trzy prośby papieża bez odzewu

Nie jest to pierwsza propozycja, z jaką papież wychodzi w kierunku Putina. Włoska gazeta "Il Messaggero" podawała wcześniej, że papież trzykrotnie zwracał się do Putina z prośbą o ewakuację ludności Mariupola. Za każdym razem prezydent Rosji odmawiał.

Dwie pierwsze prośby dotyczyły utworzenia lądowych korytarzy humanitarnych i zaangażowania w ewakuację papieskiego wysłannika - kardynała Konrada Krajewskiego z Polski. Trzecia propozycja zakładała z kolei, by cywilów zgromadzonych w zakładach Azowstal ewakuować drogą morską. Papież chciał, by pod zakłady podstawić statki płynące pod banderą Stolicy Apostolskiej i w taki sposób przewieźć wycieńczonych ludzi z dala od pola walki. I ta propozycja nie spotkała się z aprobatą Putina.