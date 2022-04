Kościół prawosławny obchodził Wielkanoc w niedzielę 24 kwietnia. Z okazji świąt Wielkiej Nocy papież Franciszek napisał do patriarchy Moskwy Cyryla z życzeniami na ten czas. Fragmenty listu przytacza serwis eKAI oraz portal vaticannews.va.pl.

Franciszek napisał do Cyryla. "Niech przemieni nasze serca"

"Drogi bracie! Niech duch święty przemieni nasze serca i uczyni nas prawdziwymi budowniczymi pokoju, zwłaszcza dla ogarniętej wojną Ukrainy, aby wielkie wielkanocne przejście ze śmierci do nowego życia w Chrystusie stało się rzeczywistością dla narodu ukraińskiego, który z utęsknieniem oczekuje nowego świtu, który położy kres ciemnościom wojny" - czytamy w liście papieża Franciszka do Cyryla.

Wiadomość została opublikowana na stronie internetowej Patriarchatu Rosyjskiego. Ojciec Święty zaznaczył w liście, że w okresie Wielkanocy w szczególności odczuwa się "ciężar cierpienia naszej ludzkiej rodziny, przygniecionej przemocą, wojną i tak wieloma niesprawiedliwościami".

"Mimo to nadal będziemy patrzeć z wdzięcznym sercem, że Pan wziął na siebie całe zło i cały ból naszego świata. Śmierć Chrystusa była początkiem nowego życia i wyzwolenia z więzów grzechu oraz okazją do naszej wielkanocnej radości, otwierając dla wszystkich drogę z cienia ciemności do światła królestwa Bożego" - dodał papież.

List Franciszka do Cyryla. Ani słowa o Rosji

Franciszek wezwał także Cyryla do wzajemnej modlitwy, "byśmy dawali wierne świadectwo ewangelicznemu orędziu o Chrystusie zmartwychwstałym i o Kościele jako powszechnym sakramencie zbawienia".

W opinii Ojca Świętego głoszenie świadectwa o zmartwychwstaniu Jezusa pozwoli na to, by "wszyscy mogli wejść do królestwa sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym".

To kolejny raz, gdy papież Franciszek unika publicznego mówienia o Rosji w kontekście wojny w Ukrainie. Franciszek wskazywał przy tym, że ocenia swoje relacje z patriarchą Cyrylem jako "bardzo dobre" i żałuje on, że spotkanie w Jerezolimie, które miało mieć miejsce w czerwcu, musiało zostać odwołane. - Nasza dyplomacja zrozumiała, że nasze spotkanie w tym momencie mogłoby wywołać wielkie zamieszanie - powiedział w wywiadzie dla argentyńskich mediów.