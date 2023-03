W obwodzie kijowskim trwały wówczas regularne walki. Były tam rosyjskie wojska a Rosjanie prowadzili ostrzał kijowskiego obwodu.

Wojna w Ukrainie. Wizyta premierów w Kijowie

Prezes Jarosław Kaczyński - wówczas wicepremier polskiego rządu - premier RP Mateusz Morawiecki oraz premierzy Czech Petr Fiala i Słowenii Janez Janša, byli pierwszymi zagranicznymi politykami, którzy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę pojechali pociągiem do Kijowa. Był to 15 marca 2022 r., niespełna miesiąc po napaści.

Politycy spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem.

"Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Czech Petr Fiala i premier Słowenii Janez Jansza. Wasza wizyta do Kijowa w tym trudnym dla Ukrainy czasie to silne świadectwo wsparcia. Bardzo to doceniamy" - napisał wówczas prezydent Zełenski w Telegramie.

Billboardy z Kaczyńskim i Morawieckim w Kijowie

Zdjęcie z billboardem w centrum Kijowa opublikował na Twitterze szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. Na banerze jest postać Jarosława Kaczyńskiego i hasło: