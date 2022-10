Owsiannikowa pokazuje nadajnik. "Załóżcie go Putinowi"

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Ukraina - Rosja

- Uważam, że jestem całkowicie niewinna i odmawiam zastosowania się do aresztu domowego, zwalniam się z niego - napisała w mediach społecznościowych Marina Owsiannikowa, rosyjska dziennikarka, która jako jedna z nielicznych odważyła się publicznie zaprotestować przeciwko wojnie w Ukrainie i zabijaniu cywilów, w szczególności dzieci. Kobieta, która uciekła z aresztu domowego, trafiła ostatnio na federalną listę poszukiwanych. Owsiannikowa opublikowała też nagranie, w którym widać, że na nodze ma nadajnik dla osób objętych aresztem. - Załóżcie go Putinowi, to jego trzeba izolować - mówi.

Zdjęcie Marina Owsiannikowa / Marina Ovsyannikova / facebook.com