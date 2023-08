Otruli rosyjskich oficerów, dwóch z nich zmarło. "Sabotaż to miłe słowo"

Partyzanci otruli dwóch rosyjskich oficerów w Mariupolu - przyznał na Telegramie doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Jak dodał, wszyscy trafili do szpitala w stanie ciężkim, jednak los 15 pozostałych jest nieznany. "Sabotaż to takie miłe słowo, prawda?" - komentuje mer, a strona rosyjska twierdzi, że do otrucia użyto cyjanku i pestycydów.

