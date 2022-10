Ośmiu Rosjan uciekło przed mobilizacją na jachcie do Korei Południowej

Oprac.: Dawid Skrzypiński Ukraina - Rosja

Pięć dni trwał rejs ośmiu mężczyzn, którzy uciekali przed mobilizacją z Władywostoku do Korei Południowej - podaje "The Guardian", powołując się na rosyjskojęzyczną sekcję BBC. Rosjanie wyruszyli w rejs pod koniec września. W ten sposób próbowali ominąć procedurę uzyskania zezwolenia na wjazd do azjatyckiego państwa. Podczas rejsu mężczyźni omijali wody terytorialne Korei Północnej.

Zdjęcie Ćwiczenia dla zmobilizowanej ludności / Ivan Vysochinsky / Zuma Press / Forum / Agencja FORUM