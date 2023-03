Sean Penn akurat był w Kijowie, gdy Rosjanie zaczęli agresję, więc zamiast filmu o Zełenskim (po to pojechał aktor na Ukrainę), postanowił zrobić dokument o wojnie. Gdy zaczęła się inwazja, niemal natychmiast pojawił się pomysł, by w pomoc Ukrainie zaangażowali się celebryci. Tak powstała z inicjatywy prezydenta Zełenskiego ogólnoświatowa platforma wsparcia Ukrainy - United24, czyli Zjednoczeni.

Od roku kto chce, a jest wielu chętnych, przekazuje pieniądze. Do pełnej kwoty 300 milionów dolarów brakuje już tylko 7. Z jednej strony celebryci do tej pory złożyli się na karetki pogotowia, leki i sprzęt medyczny, odbudowę domów, nawet zrobili zrzutkę na odbudowę stadionu w Irpieniu. Z drugiej - wzorem zwykłych Litwinów, którzy jako pierwsi kupili drona - składają się na łodzie, które są w stanie zaatakować Flotę Czarnomorską. Chodzi o to, by chronić Ukrainę przed atakami rakietowymi z Morza Czarnego.

Barbra Steisand i Mark Hamill wspierają finansowo Ukrainę

Barbra Steisand jest znana z niepowtarzalnego mezzosopranu, hitów lat 70. i filmów. A teraz także ze zbiórki na pomoc Ukrainie.

Artystka na koncertach zawsze rozmawia z publicznością i pokazuje, że jest mocno zaangażowana społecznie i politycznie. Na Instagramie pochwaliła się spotkaniem online z prezydentem Zełenskim, gdy zaangażowała się w platformę United24. Dodała, że jako osoba z korzeniami żydowskimi i przodkami z terenów ukraińskich podziwia walkę Ukraińców o wolność i będzie zbierać dla nich pieniądze tak długo, jak będzie trzeba. Miesięcznie przekazuje 24 tysiące dolarów.

- Odwaga Ukraińców jest inspiracją dla tych wszystkich, którzy promują demokrację i walczą z autorytaryzmem - powiedziała Zełenskiemu. Dorzuca się finansowo Mark Hamill, czyli gwiazda "Gwiezdnych Wojen", który walkę Ukraińców z Rosją widzi jako starcie Dawida z Goliatem.

Także Katheryn Winnick z serialu "Wikingowie" ma korzenie ukraińskie. W swoich posiadłościach w Hollywood organizują spotkania, na których namawiają do pomocy Ukrainie. Angażują się nie tylko celebryci pochodzenia ukraińskiego, także ci z korzeniami gruzińskimi, np. dyrektor kreatywny Balenciagi - Demna.

Zdjęcie Katheryn Winnick, Sean Penn i jego córka - Dylan / AFP

Julia Roberts też wspiera platformę United24, w nagraniu na Twitterze powiedziała: "Ukraińcy, mamy was w naszych sercach". "Slava Ukrainie" - mówi na Instagramie Eva Green, czyli Vesper z serii filmów o agencie Jamesie Bondzie.

Wielu filmowców ma korzenie ukraińskie

"Shame on you! Mr Bush", czyli "Wstydź się!, panie Bush" Michaela Moore'a na rozdaniu Oscarów po inwazji USA na Irak pokazało, jaką polityczną siłę mają wzgórza Hollywood.

Hollywood jest generalnie antyrepublikańskie i antywojenne, filmowcy łatwo angażują się w akcje społeczne, a że wielu ma żydowskie korzenie, i wielu korzenie polskie, ukraińskie, rosyjskie czy litewskie, to problemy tych terenów nie są im obce.

Pociąg relacji Przemyśl-Kijów

Pociąg relacji Przemyśl-Kijów gościł nie tylko prezydenta Joe Bidena, który wyruszył w 10-godzinną podróż do ukraińskiej stolicy. Kogo tu nie było? Gdy aktorka Jessica Chastain spotkała się z prezydentem Zełenskim i odwiedziła jeden ze szpitali, przyznała, że do Kijowa przyjechała pociągiem, bez żadnej ochrony.

We Lwowie była Angelina Jolie, która trafiła na alarm przeciwlotniczy i znalazła się z Ukraińcami w schronie. Bono z U2 przyjechał, by zagrać w kijowskim metrze i obejrzeć zniszczenia. Aktor Liev Schreiber, też mający przodków z Ukrainy, nie tylko wielokrotnie odwiedził Ukrainę, ale stał się ambasadorem United24.

Sean Penn przekazał swojego Oscara Zełenskiemu

Sean Penn nie tylko zrobił dokument o pierwszych dniach wojny w Ukrainie, ale i krytykuje amerykańskie władze za to, że nie przekazały dość broni Ukraińcom. Podarował nawet swojego Oscara Zełenskiemu w uznaniu za jego pracę.

Z kolei na festiwalu Berlinale pokazał, co nakręcił w Ukrainie. Cała impreza zresztą upłynęła pod znakiem postulatów związanych z wojną. Patrząc na zaangażowanie Hollywood w pomoc temu krajowi, na Oscarach też można się spodziewać podobnych akcentów.