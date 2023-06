Orban sugeruje Ukraińcom rozmowy pokojowe. Jest reakcja Kijowa

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Ukraina - Rosja

Według premiera Węgier Viktora Orbana Ukraińcy "nie osiągną lepszego wyniku na polu walki". Dlatego zamiast przygotowań do ofensywy powinni zająć się negocjacjami pokojowymi. - Węgrzy mieli rację. Od początku (oba kraje - red.) powinny dążyć do pokoju - stwierdził. Słowa węgierskiego premiera nie spodobały się w Kijowie. "Jeśli węgierski premier naprawdę martwi się o ofiary, powinien zadzwonić do swojego 'przyjaciela Putina'" - odparł doradca biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak.

Zdjęcie Słowa węgierskiego premiera Viktora Orbana o kontrofensywie zirytowały doradcę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego / Janos Kummer/Contributor / Getty Images