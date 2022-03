Ołena Zełenska: Obawiam się o swojego męża

Żona prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Ołena Zełenska, udzieliła wywiadu amerykańskiej stacji telewizyjnej ABC News - informuje gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

- Jak każda kobieta na Ukrainie, obawiam się o swojego męża. Wiem jednak, jak jest silny i zdecydowany. Wiem, że kocha swoją ojczyznę, naród i rodzinę. (...) Dlatego będzie bronił wszystkich tych wartości do samego końca - stwierdziła Ołena Zełenska. Żonę prezydenta Ukrainy nazwano w audycji "wybitną kobietą i prawdziwym wzorem odwagi".

Zełenska odniosła się też do współpracy Kijowa z państwami Unii Europejskiej i NATO w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Dzisiaj nie wystarczą już wyrazy współczucia i zaniepokojenia - oceniła żona prezydenta. Wezwała kraje Zachodu do "wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji i zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą lub przynajmniej przekazania Ukrainie środków, by sama mogła tej przestrzeni bronić".

Pierwsza dama radzi, co robić na wypadek oblężenia miasta

We wtorek Ołena Zełenska zabrała głos w serwisie Telegram. "Na wypadek długotrwałego oblężenia miasta przygotuj zestaw, którego część można trzymać w schronie" - napisała.

Dodała, że taki zestaw powinien obejmować: duży zapas wody, artykuły spożywcze z długą datą ważności, które nie wymagają podgrzewania czy dodatkowego przygotowywania, środki do oczyszczania wody w postaci filtrów albo tabletek, naładowane powerbanki, latarka i świece.

Należy przygotować też zapalniczkę albo zapałki, plastikową torbę, w której można zbierać wodę deszczową albo śnieg, turystyczne naczynia do przygotowywania posiłków na zewnątrz, bieliznę i odzież termiczną na wypadek wyłączenia ogrzewania.

Zełenska radzi również, by stale mieć pod ręką plecak, w którym znajdują się: zapas wody, jedzenia, ważne leki i ciepłe rzeczy, najważniejsze dokumenty wszystkich członków rodziny, kawałek białej tkaniny, który podczas ewakuacji można zawiązać na odzieży, by pokazać, że jest się cywilem.

Pierwsza dama wskazuje, że należy przygotować plan na wypadek wyłączenia łączności mobilnej i internetu. Radzi, by uzgodnić działania z sąsiadami, przekazać im swój numer telefonu, przygotować mapę strategicznie ważnych miejsc, np. działającego schronu czy źródła wody oraz powinno się zapisać na kartce papieru najważniejsze numery telefonów.