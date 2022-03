Olaf Scholz napisał o "wojnie Putina". Doradca Zełenskiego: Inwazję popiera 71 proc. Rosjan

Ukraina - Rosja

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak skrytykował w piątek "niezdecydowanie" kanclerza Niemiec Olafa Scholza wobec Rosji. Kanclerz Niemiec uznał, że wojna w Ukrainie to "wojna Putina" i to on "za nią odpowiada". "71 proc. Rosjan popiera inwazję na Ukrainę" - skomentował Podolak.

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Olaf Scholz napisał o Putinie / TOBIAS SCHWARZ / AFP / East News