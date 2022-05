Olaf Scholz "gra na zwłokę"? Niemiecki kanclerz oskarżany o celowe opóźnienie dostaw broni

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Media w Niemczech oraz opozycja zarzucają rządowi umyślne opóźnianie dostaw ciężkiej broni do Ukrainy. "Bild" podał, że niemieckie ministerstwo obrony ma do dyspozycji 32 bojowe wozy piechoty typu Marder, które obecnie nie są używane, ale po modernizacji mogłyby zostać przywrócone do służby.

Zdjęcie Olaf Scholz / AP Photo/Markus Schreiber / East News