Nagranie zamieścił na Twitterze ukraiński dyplomata Olexander Scherba. "Zwykli ludzie. Ci niesamowici, wspaniali, niezłomni ludzie, którzy zmieniają historię Ukrainy. Oto oni - śpiewają hymn ukraiński w okupowanym Berdiańsku" - napisał.

Rosyjskie wojska w nocy z niedzieli na poniedziałek zajęły Berdiańsk, port położony nad Morzem Azowskim, na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował doradca administracji prezydenckiej Ołeksij Arestowycz, a także władze lokalne na Facebooku. Podczas zdobywania miasta jedna osoba zginęła, a inna została ranna.

Berdiańsk. Rosjanin zamordował mieszkańca

Tymczasem z Berdiańska docierają też wstrząsające doniesienia. Jak poinformowały władze obwodu zaporoskiego, w okupowanym mieście rosyjski żołnierz zastrzelił mieszkańca, który odmówił oddania mu telefonu - poinformowały władze obwodu zaporoskiego.

Ukraina - Rosja ​Ukraina: Wojska rosyjskie zajęły Berdiańsk - port nad Morzem Azowskim



Mieszkaniec został zastrzelony za to, że nie dał rosyjskiemu żołnierzowi swego telefonu komórkowego, by ten mógł zatelefonować do domu. Powiadomił o tym na kanale Telegramu przedstawiciel Rady Obrony Obwodu Zaporoskiego Iwan Arefjew.

Arefjew dodał, że zebrano dowody grabieży, jakich dopuszczają się rosyjscy żołnierze w sklepach i na stacjach benzynowych. Są to nagrania z kamer przemysłowych lub filmy nagrywane przez mieszkańców.

Rada miejska Mariupola w obwodzie donieckim powiadomiła natomiast na Facebooku, że lotnictwo rosyjskie atakuje pobliską Sartanę. "Bomby spadły na budynki mieszkalne" - poinformowano.

Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę

24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Od tego czasu trwa zacięta walka. Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w poniedziałek rano podał, że wojska rosyjskie atakują lotniska wojskowe i cywilne, punkty dowodzenia, obiekty obrony przeciwlotniczej, ważne obiekty infrastruktury, miasta i oddziały wojsk ukraińskich a także domy cywilów.

Ukraińcy nie składają broni. Prezydent Wołodymyr Zełenski i ministrowie zostali w broniącym się Kijowie.