Okręt Saratow zniszczony przez Ukraińców. Generał pokazał nagranie

Oprac.: Karina Jaworska Ukraina - Rosja

Strona ukraińska opublikowała nagranie, na którym widać moment ataku rakietowego na rosyjski okręt Saratow. Do ostrzału doszło rok temu, ale dopiero teraz Rosjanie przyznali się do utraty jednostki desantowej. Rosyjskie media zapewniały do tej pory, że okręt został zatopiony w celu uniknięcia detonacji.

Zdjęcie Ukraińcy zniszczyli okręt desantowy Saratow / Gen. Walerij Załużny/Telegram / materiał zewnętrzny