"Mamy wystarczające zapasy węgla, więc możemy pomóc naszym polskim braciom przygotować się do tej zimy" - oświadczył w sobotę w opublikowanym w sieci nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że polecił rządowi opracowanie możliwości pilnej dostawy do Polski 100 tys. ton węgla.

"W następstwie wczorajszych uzgodnień z premierem Mateuszem Morawieckim przeprowadziłem naradę na temat wsparcia naszych polskich braci tej jesieni i zimy w kwestii współpracy energetycznej" - powiedział Zełenski.

O gotowości do wyeksportowania do Polski we wrześniu 100 tys. ton węgla poinformował także w sobotę ukraiński premier Denys Szmyhal.



Plan omówiony z premierem Mateuszem Morawieckim

"Obecnie razem z Unią Europejską przygotowujemy się do przejścia najtrudniejszej zimy od wielu lat. Wczoraj wspólny plan działań w tym kierunku omówiliśmy z premierem Polski Mateuszem Morawieckim" - napisał premier Ukrainy w komunikatorze Telegram.

Szmyhal dodał, że Ukraina jest gotowa, by rozpatrzyć możliwość wprowadzenia kwot eksportowych węgla do Polski. "Chodzi o 100 tys. ton we wrześniu, które teraz są krytycznie potrzebne naszym polskim partnerom" - przekazał polityk, dodając, że w ukraińskich składach jest prawie 2 mln ton zapasów węgla. To 2,5 raza więcej niż w tym samym czasie rok temu.

Propozycję dostarczenia przez Ukrainę węgla potwierdził w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller.

- Potwierdzam, że Ukraina zaproponowała wsparcie w tym zakresie. O sprawach energetycznych premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w piątek w Kijowie, w tej chwili będą finalizowane rozmowy na poziomie roboczym - poinformował Müller.