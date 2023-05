- Według danych Ministerstwa Obrony... 117,4 tys. osób zostało przyjętych w szeregi Sił Zbrojnych od 1 stycznia do 19 maja na podstawie kontraktu i w ramach naszych formacji ochotniczych - powiedział w piątek Dmitrij Miedwiediew , cytowany przez agencję RIA Novosti.

Na temat tego, jak wygląda sytuacja w Rosji od początku inwazji na pełną skalę w lutym 2022 roku słychać coraz to nowe doniesienia. Między innymi na początku maja brytyjskie ministerstwo obrony przekazało, że wojna w Ukrainie przyspieszyła spadek populacji w kraju agresora. To z kolei przekłada się na największy od dziesięcioleci niedobór siły roboczej, a także ma spowodować spadek wzrostu gospodarczego tego kraju.

Podobne wnioski przekazał niedługo później portal "Politico", informując, że z brakiem pracowników boryka się ponad jedna trzecia rosyjskich przedsiębiorstw przemysłowych, co ma bezpośredni związek z nieustającą mobilizacją. Jak podkreślił portal "to największy niedobór siły roboczej od czasu objęcia władzy przez Putina". Także sam prezydent Rosji przyznał w kwietniu, że rządzony przez niego kraj "nie ma wystarczającej liczby pracowników".

Wojna na Ukrainie. Mobilizacja w Rosji. Nie tylko mobilne centra rekrutacyjne

Wcześniej w lutym ukraiński wywiad wojskowy informował, że w Rosji trwały przygotowania do mobilizacji studentów studiów dziennych do armii . Pierwsze tego rodzaju przypadki odnotowano w Nowosybirsku i Tomsku na Syberii, gdzie zobowiązano szkoły wyższe, by oddelegowały część pracowników naukowych i studentów do pracy w centrach powiadamiania - można było przeczytać w komunikacie HUR na Telegramie.

W styczniu zaś żony zmobilizowanych Rosjan z Zabajkala skarżyły się na to, że ich mężowie, po powrocie do domu, zostali wysłani na front ponownie.

O nieustających próbach mobilizacji informowała także między innymi Nexta. Według przekazanych przez nią informacji mobilne centra rekrutacyjne rozmieszczone zostały przez lokalne władze w Tomsku i Petersburgu w Dniu Zwycięstwa, w miejscach jego obchodów.

Tymczasem, w odniesieniu do strat w ludziach, które ponieśli Rosjanie w wojnie na Ukrainie , najnowsze dane opublikował sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy. Zgodnie z podanymi w mediach społecznościowych informacjami, do tej pory zginęło w wojnie około 201 760 walczących po stronie rosyjskiej, w tym 660 osób ostatniej doby.