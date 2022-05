"W Odessie słychać wybuchy. Mieszkańcy miasta (informują, że) widzą rakiety" - poinformował w Telegramie portal Suspilne Odessa.

Suspilne opublikowało także zdjęcia, na których widać czarne kłęby dymu nad miastem.

Telegram

Odessa to trzecie co do wielkości miasto Ukrainy leżące na południu kraju nad Morzem Czarnym.

Wojna Rosja-Ukraina. Ataki na Odessę

23 kwietnia w rosyjskim ataku rakietowym na Odessę jeden z pocisków uderzył w 15-piętrowy budynek mieszkalny, wywołując pożar. Zginęło co najmniej osiem osób, 18 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych było trzymiesięczne niemowlę.

30 kwietnia z kolei, jak podało ukraińskie wojsko, Rosjanie uderzyli w lotnisko w Odessie i zniszczyli pas startowy. Agencja Unian informowała wówczas, że odgłosy wybuchów słychać było w całym mieście.

Wojna w Ukrainie trwa 73. dzień, od kiedy 24 lutego rosyjskie wojska zaatakowały ten niepodległy kraj.