Odcięcie części gazu płynącego przez Ukrainę. Jest kierowany gdzie indziej

Oprac.: Norbert Amlicki Ukraina - Rosja

Część rosyjskiego gazu, który płynie przez Ukrainę, zostanie odcięta - poinformował operator sieci gazowej GTS. Według informacji AP, operator "nie ma już kontroli nad stacją Sohranowka", ale spróbuje go przekierować. Przepływ zostanie zamknięty w środę. Prezes ukraińskiego operatora sieci gazowej GTS Serhij Makohon powiedział we wtorek agencji Reutera, że Rosjanie zaczęli przejmować część gazu płynącego przez Ukrainę do Europy i kierować ją do tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

Zdjęcie Dostawy gazu / 123RF/PICSEL