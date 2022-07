Obywatele USA w rosyjskiej niewoli. Blinken: Naciskałem na Ławrowa

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

- Rozmawiałem dzisiaj z Siergiejem Ławrowem, naciskając go, by przyjął propozycję w sprawie uwolnienia obywateli USA - poinformował sekretarz stanu USA Antony Blinken. Chodzi o Paula Whelana i koszykarkę Brittney Griner. To pierwsza rozmowa szefów MSZ Rosji i USA od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie.

Zdjęcie Antony Blinken / SAUL LOEB / POOL / AFP / AFP