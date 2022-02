"Obywatele powinni natychmiast opuścić Białoruś". Oświadczenie resortu USA

Oprac.: Marek Sławiński Ukraina - Rosja

Resort spraw zagranicznych zaapelował do obywateli USA, by zrezygnowali z podróży na Białoruś, a jeśli już tam są, by bezzwłocznie wyjechali "ze względu na arbitralne egzekwowanie prawa, ryzyko zatrzymania, zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne wynikające z COVID-19" i nadzwyczajnie wysoką aktywność wojskową Rosji wzdłuż granicy z Ukrainą".

Zdjęcie Sekretarz prasowy Pentagonu John Kirby odpowiada na pytania dotyczące konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą / JIM LO SCALZO / PAP/EPA