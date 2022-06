"Apele o to, by unikać poniżania Rosji, mogą poniżyć tylko Francję czy jakikolwiek inny kraj, który by do tego wzywał. Bo Rosja upokarza samą siebie" - oświadczył Dmytro Kułeba w mediach społecznościowych.

Kułeba odpowiada Macronowi. "Te apele mogą poniżyć Francję"

"Skupmy się lepiej na tym, jak przywołać Rosję do porządku. To zapewni spokój i uratuje ludzkie istnienia" - dodał we wpisie szef MSZ Ukrainy.

Wpis Kułeby to odpowiedź na wywiad prezydenta Francji. Emmanuel Macron wypowiedział się dla największego dziennika regionalnego "Ouest France" i innych tytułów regionalnych.

Oznajmił tam, że "nie należy upokarzać Rosji", by po zakończeniu walk na Ukrainie można było znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie. "Jestem przekonany, że rolą Francji jest być siłą pośredniczącą" - podkreślił polityk.

W wywiadzie polityk przyznał jednak, że chce zwiększyć wsparcie finansowe i militarne dla Ukrainy. " I wreszcie zrobić wszystko, aby wywieźć zboże z Ukrainy" - dodał.

