Oburzenie na Kremlu. Szef wywiadu Ukrainy: Będziemy zabijać Rosjan na całym świecie

- To bezpośredni cios dla Białego Domu. Kijowski reżim oświadczył, że administracja Joe Bidena sponsoruje terroryzm - ogłosiła Marjia Zacharowa, odnosząc się do słów Kyryło Budanowa, szefa Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy. Przedstawiciel resortu obrony zapowiedział, iż Ukraińcy będą "zabijać Rosjan na całym świecie, aż do osiągnięcia zwycięstwa w wojnie".

Zdjęcie Kyryło Budanow, Marija Zacharowa / Mil.gov.ua / Kremlin.ru / materiały prasowe