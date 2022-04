"Dziś do znanej mariupolanki, działaczki w sferze kina i telewizji dziecięcej, twórczyni festiwalu kina dziecięcego KyTy, Olgi Nowikowej z profilu jej syna zatelefonowali rosyjscy żołnierze, którzy powiedzieli, że pojmali jej syna Ołeksija i żądają 5 tys. euro za zachowanie jego życia" - napisał Andriuszczenko.

Okupanci dali matce czas do poniedziałku na zapłacenie wspomnianej sumy, grożąc, że jeśli tego nie zrobi, jej syn będzie stracony i zostanie to nagrane na wideo.

Ołeksij walczył w 109. brygadzie obrony terytorialnej w obwodzie donieckim.

Reklama

Telegram

Porwanie urzędnika z konwoju humanitarnego

22 kwietnia Rosjanie porwali natomiast lokalnego urzędnika, który jechał na czele konwoju humanitarnego.

- Chcieli go wymienić na rosyjskich jeńców, ale to propozycja nie do zaakceptowania - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.



- Żołnierze rosyjscy uprowadzili urzędnika w okupowanym obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Trzy zaplanowane tam na czwartek korytarze humanitarne nie mogły spełnić swego zadania, ponieważ najeźdźcy nie wywiązali się z porozumienia i nie wstrzymali ognia - zaznaczyła Wereszczuk, cytowana przez Sky News.