"NYT": USA mogą dostarczyć broń, by odbić Krym

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę USA odmawiały dostarczenia Kijowowi broni zdolnej do skutecznego uderzenia na Krym, gdzie są tysiące rosyjskich żołnierzy i liczne rosyjskie bazy wojskowe. "New York Times" podaje, że obecnie Waszyngton zdaje się łagodzić to stanowisko.

Zdjęcie Most Krymski / AFP