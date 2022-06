"NYT": Ukraińcy mają problemy z obsługą amerykańskiej broni

- To jak otrzymanie iPhone'a 13 tylko po to, by z niego dzwonić - powiedział amerykańskiemu dziennikowi "New York Times" ("NYT") ukraiński żołnierz. Od rozpoczęcia inwazji w Ukrainie NATO przekazało obrońcom zaawansowaną broń, której obsługa okazała się dla miejscowych niekiedy poważnym problemem.

Zdjęcie Ukraiński żołnierz trzyma MBT-NLAW (lekka broń przeciwpancerna nowej generacji) przekazana przez Wielką Brytanię armii ukraińskiej / Rex Features / East News