Na przekazanym nagraniu wideo kard. Kazimierz Nycz zwrócił uwagę na kontekst tegorocznych Świąt Wielkanocnych, jakim jest wojna na Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Nycz: To kraj dotknięty cierpieniem i bólem

- Ukraina to kraj dotknięty wojną ze strony Rosji i dotknięty cierpieniem, bólem. Dlatego w naszym oczekiwaniu na Święta Wielkanocne, na zmartwychwstanie Chrystusa Pana, przeżywane w liturgii, te święta muszą być obecne przede wszystkim w wymiarze teologicznym, to znaczy tam, gdzie jest krzyż, tam następuje zmartwychwstanie dla ludzi wierzących, dla chrześcijan, dla katolików - podkreślił.

- Ponieważ w tym roku krzyż jest w sposób szczególny skoncentrowany na tych, którzy mieszkają w Ukrainie, którzy tam cierpią w miastach i wioskach, dlatego im przede wszystkim życzymy pełni Świąt Zmartwychwstania, mimo wszystko - mówił kard. Nycz.

Dodał, że tam gdzie jest droga krzyżowa, tam są także ludzie, którzy pomagają, których można nazwać cyrenejczykami. - My tych cyrenejczyków, którzy ludziom z Ukrainy na wielorakie sposoby pomagają dźwigać ich krzyż, widzimy pośród siebie, wśród Polaków. Pod tym względem trzeba, żebyśmy przygotowując się do Świąt Wielkanocnych i je przeżywając, mieli świadomość Bożej nagrody, którą otrzymał Szymon Cyrenejczyk, pomagając dźwigać krzyż Chrystusowi - zastrzegł.

Nycz: Mam nadzieję, że nie zmęczymy się pomaganiem

Metropolita warszawski wyraził nadzieję, że nie zmęczymy się pomaganiem uchodźcom. - Pamiętajmy, że nasze przeżywanie Świąt Wielkanocnych to nie tylko nasza wiara w to, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, nie tylko nasza modlitwa i piękna liturgia Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Niedzieli, ale też nasz chrześcijański czyn, czyli to wszystko, co robimy dla innych - zaznaczył.

Na zakończenie kard. Nycz życzył wszystkim diecezjanom i wszystkim, którzy przeżywają Wielkanoc, angażując się w pomoc uchodźcom "wielu Bożych łask i Bożej pomocy, a także wiele radości od Jezusa Zmartwychwstałego".