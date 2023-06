Oskarżany o proputinowską propagandę i szerzenie fake newsów, Tucker Carlson po zwolnieniu z Fox News zdecydował się na publikację swoich przemyśleń na temat wydarzeń na świecie w serwisie Twitter. W poniedziałek zamieścił pierwszy odcinek, w którym odniósł się do sytuacji w Ukrainie i wysadzenia zapory w Nowej Kachowce.

Tucker Carlson o wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce

- Wygląda na to, że dziś rano ktoś wysadził zaporę w Nowej Kachowce w północnej Ukrainie (...) Pytanie jest, kto to zrobił. Zapora w Nowej Kachowce tak naprawdę należała do Rosjan, została zbudowana przez rosyjski rząd, obecnie znajduje się na terytorium należącym do Rosji - mówił. - Wysadzenie zapory może było złe dla Ukrainy, ale dotknęło Rosję bardziej. I może właśnie z tego powodu ukraiński rząd zdecydował się ją zniszczyć - dodał.

Zdaniem Carlsona, "biorąc pod uwagę fakty" prawdopodobne jest, że to Ukraina zdecydowała się na wysadzenie zapory. Były prezenter Fox News ocenił, że "mogło być tak samo", jak w przypadku rurociągu Nord Stream, który rzekomo miał zostać zniszczony przez Ukraińców.

Carlson uderza w amerykańskie media: Nie traciły czasu oskarżając Rosję o sabotaż

W trakcie monologu Carlson oskarżył również amerykańskie media o przedstawianie "nieprawidłowego" wizerunku Władimira Putina. - Władimir Putin jest dokładnie taką osobą, która strzeliłaby do siebie i się zabiła, tylko po to, by cię zdenerwować. Wiemy to przecież z amerykańskich mediów, które nie traciły czasu dzisiaj rano, oskarżając Rosję o sabotaż na własnych obiektach infrastruktury - powiedział.

Jak dodawał, w amerykańskich mediach nikt w ogóle nie podejrzewa, że to Ukraina mogłaby doprowadzić do wysadzenia zapory. - Ukraina jest rządzona przez takiego mężczyznę, który nazywa się Zełenski. Możemy z całą pewnością powiedzieć, że on nie był w to zamieszany, nie mógł być w to zamieszany. Zełenski jest zbyt porządny na terroryzm - kpił w programie.