Elewacja konsulatu została zniszczona w nocy z czwartku na piątek, na kilka godzin przed ogłoszeniem przez Putina aneksji terytoriów ukraińskich.

Policja otrzymała zgłoszenie tuż po godz. 1:30 w piątek. Zgłaszający przekazał, że na fasadzie konsulatu Rosji na Upper East Side na Manhattanie została rozpylona farba. Trwa śledztwo w sprawie "incydentu". Rzecznik policji dodał, że nie dokonano żadnych aresztowań.

Rosie Morse, emerytka, która mieszka w pobliżu konsulatu, powiedziała, że malunki "wyglądają jak dzieło sztuki". - Ale sensem jest wyrażenie naszego uczucia do Putina i nie mogę powiedzieć, że się z tym nie zgadzam - stwierdziła w rozmowie z Agence France-Presse.

"To wandalizm, ale jest to wyraz tego, jak ludzie w Nowym Jorku postrzegają działania Putin, że zabija on ludzi - powiedział inny przechodzień, Romen Eaulin.

Jaskrawoczerwona farba pojawiła się budynku na kilka godzin przed tym, jak rosyjski prezydent ogłosił, że anektuje cztery kontrolowane przez Rosję terytoria na Ukrainie.



W piątek doszło również do jednego z najgorszych od miesięcy ataków na cywilów, po tym jak ostrzał prowadzony przez siły moskiewskie zabił co najmniej 30 osób w Zaporożu.