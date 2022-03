Nowe przepisy w Polsce. Chodzi o sprzęt ochronny

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

Od 17 marca do 17 maja każdy obywatel Polski będzie mógł zakupić wojskowy sprzęt ochronny, by przekazać go Ukrainie. Zasady tej pomocy opisują przepisy, które weszły w życie 11 marca. Są tam też pewne obwarowania prawne.

Zdjęcie Hełm wojskowy; zdj. ilustracyjne / Andrew Milligan - PA Images / Agencja FORUM