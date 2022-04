​Nowe informacje o schwytaniu bliskiego przyjaciela Putina. "Czekali na niego agenci"

O schwytaniu oskarżanego m.in. o zdradę stanu polityka z Ukrainy informował we wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie służby długo szukały Medwedczuka, którego podejrzewa się o związki z Kremlem i pełną wiedzę w kwestii planów Putina odnoszących się do inwazji na Ukrainę. Potwierdzają to choćby ucieczki - Medwedczuka i jego żony, które zbiegły się w czasie z rosyjską agresją.

Wiktor Medwedczuk planował wyjechać do Mołdawii

Prorosyjski polityk z Ukrainy Wiktor Medwedczuk to bliski przyjaciel prezydenta Rosji Władimira Putina. Oprócz wspólnych interesów, z Putinem łączą go również związki osobiste - Putin jest ojcem chrzestnym córki Medwedczuka.

Kiedy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, przebywający w areszcie domowym Medwedczuk uciekł przed ukraińskimi organami ścigania. Mimo trwającej w kraju wojny, poszukiwania prorosyjskiego polityka nie ustawały. We wtorek prezydent Zełenski poinformował, że Medwedczuk jest w rękach ukraińskich służb i zamieścił jego zdjęcie - polityk ubrany był w ukraiński mundur, ręce miał skute kajdankami.

Teraz Reuters podaje szczegóły aresztowania Medwedczuka i plan, który miał realizować. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, na którą powołuje się agencja, podaje, że Medwedczuk planował potajemny przerzut do separatystycznego Naddniestrza w Mołdawii, gdzie czekali na niego agenci rosyjskiego wywiadu. Z Naddniestrza Medwedczuk miał się przemieścić do Moskwy. Zamiast tego został on jednak zatrzymany w drodze do granicy - w okolicach Kijowa.

Jak dodaje agencja Unian, również powołując się na SBU, Medwedczuk otrzymał ogromne wsparcie od rosyjskiego zaplecza, a nawet kryminalnego półświatka, by wydostać się z Ukrainy. Jego pomocnicy mieli m.in. tworzyć nieprawdziwe poszlaki, by zmylić poszukujące Medwedczuka służby. Ukraiński mundur, w którym schwytano polityka również miał być dla niego przykrywką.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował w nocy z wtorku na środę wymianę prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka na ukraińskich jeńców wojennych przebywających w rosyjskiej niewoli.