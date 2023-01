Media: Miedwiediew walczył pod Bachmutem

Jak napisał niezależny portal Gulagu.net na początku lipca 2022 r. mieszkaniec obwodu tomskiego Andriej Miedwiediew podpisał czteromiesięczny kontrakt z Grupą Wagnera. Został wysłany do Salska, a stamtąd do obwodu ługańskiego, gdzie mianowano go dowódcą oddziału szturmowego najemników. Miedwiediew brał udział w walkach pod Bachmutem.

W połowie grudnia w sieciach społecznościowych krążyło wideo, w którym mężczyzna przedstawiający się jako dezerter Andriej Miedwiediew opowiadał o zastraszaniu bojowników Grupy Wagnera.

"Służby bezpieczeństwa Wagnera zaczęły mnie prześladować, wpisując na listę poszukiwanych przez FSB i MSW. Boję się o swoje życie i zdrowie" - powiedział wówczas Miedwiediew.

Według norweskiej gazety "Aftenposten" Rosjanin twierdzi, że ma ze sobą filmy świadczące o zbrodniach dokonywanych w Ukrainie z okresu, gdy walczył w grupie Wagnera. Media zauważają, że opowieści Miedwiediewa mogą jednak nie być wiarygodne. W wątpliwość podaje się m.in., czy mógł on być dowódcą oraz przekroczyć granicę bez wsparcia innych osób.