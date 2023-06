"Kiedy rosyjski okupant kładzie się spać, nie zdaje sobie sprawy, że żołnierze udali się na nocne polowanie. Wróg jest przerażony. A tchórze umierają wiele razy przed faktyczną śmiercią. Dziękuję, Dania i Francja!" - pisze na Twitterze minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Wojna w Ukrainie. "Udali się na polowanie"

Do wpisu załącza także nagranie, na którym widać nocne działanie broni pozyskanej z Danii i Francji. Chodzi o system CAESAR. Samobieżne haubicoarmaty o kalibrze 155 mm mają zasięg ognia sięgający do nawet ok. 40 km.