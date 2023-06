Trudeau podczas wizyty towarzyszy wicepremier i minister finansów Kanady Chrystia Freeland, która ma korzenie ukraińskie.

Zdjęcie Premier Kanady oraz wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland w Kijowie / VALENTYN OGIRENKO / POOL / AFP

Wojna w Ukrainie. Premier Kanady przyleciał do Kijowa

Swoją wizytę rozpoczął od złożenia kwiatów przy Monasterze św. Michała i Ścianie Poległych za Ukrainę, wzniesionej ku czci żołnierzy, którzy stracili życie w walce z Rosjanami.

Kanadyjski premier spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim oraz z przedstawicielami ukraińskiego parlamentu, o czym informowały wcześniej media, w tym Radio-Canada.

W czasie konferencji Trudeau ogłosił nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy i nowe sankcje przeciwko Rosji. - Kanada przeznaczy 500 milionów dolarów na sprzęt wojskowy dla Ukrainy. Będziemy także szkolili ukraińskich pilotów - mówił polityk.

Premier Kanady wspomniał też, że jego kraj przejmie rosyjski samolot cargo i przeznaczy go do pomocy Ukrainie. W czasie wystąpienia Trudeau odniósł się również do wysadzenia tamy w Nowej Kachowce . - Zniszczenie jej to bezpośrednia konsekwencja rosyjskiej wojny - zaznaczył.

Druga wizyta w Ukrainie

To druga wizyta kanadyjskiego przywódcy w Kijowie od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

Poprzednia miała miejsce w maju 2022 r. Wtedy również towarzyszyła mu wicepremier Freeland.

Trudeau otworzył wówczas zamkniętą w pierwszej połowie tego roku ambasadę Kanady w Kijowie, oraz odwiedził podkijowski Irpień, zrujnowany w trakcie walk.