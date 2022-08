Niezależne rosyjskie media: Śmierć Duginej zapowiedzią kłótni o władzę na Kremlu

Oprac.: Marta Stępień

Śmierć Darii Duginej, córki prokremlowskiego ideologa Aleksandra Dugina, nastąpiła w czasie, gdy na szczytach władzy w Rosji zaczęły się konflikty wywołane niepowodzeniami w wojnie z Ukrainą - ocenia Julia Łatynina, publicystka niezależnej "Nowej Gaziety". Według niej może to nasilić terror w Rosji, tak jak to miało miejsce w 1934. Doszło wówczas do zabójstwa Siergieja Kirowa, które stało się dla Józefa Stalina pretekstem do czystek i masowych represji.

Zdjęcie Rosyjscy śledczy badają miejsce wybuchu samochodu / Investigative Committee of Russia/Associated Press / East News