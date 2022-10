Eszelon ze sprzętem wojskowym w obwodzie mohylewskim, widziany 14 października, zmierzał w kierunku Orszy. Później widziano ten sam eszelon jadący w kierunku Rosji - podali blogerzy w piątek wieczorem. Według ich obserwacji były to co najmniej 22 czołgi T-72A, prawdopodobnie pochodzące z bazy w Urzeczu w obwodzie mińskim.

Telegram

"Przekazanie Rosji sprzętu pancernego odnotowane na Białorusi pierwszy raz"

Biełaruski Hajun szacuje, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia Białoruś przekazała Rosji co najmniej 67 czołgów T-72A i 28 samochodów ciężarowych Ural.

Wcześniej w tym tygodniu niezależne media białoruskie informowały o widzianym w Orszy transporcie ponad 20 czołgów. Biełaruski Hajun poinformował we wtorek, powołując się na świadków, o kilku eszelonach wiozących czołgi, amunicję i samochody ciężarowe.

Reklama

Blogerzy podkreślali, że przekazywanie Rosji sprzętu pancernego odnotowano na Białorusi po raz pierwszy. Wcześniej pojawiały się doniesienia o wywożeniu do Rosji amunicji, teraz zaś przekazywanie amunicji i sprzętu przybrało "bardziej masowy charakter".

Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy także donosi o wysyłaniu czołgów

Sztab Generalny ukraińskiej armii podał następnie w środę, że Białoruś wysłała do obwodu biełgorodzkiego, sąsiadującego z Ukrainą, 20 czołgów T-72.

Niezależny portal Zerkalo.io uznał, że są to maszyny typu T-72A - stara wersja czołgu T-72. Rosja nie prowadzi modernizacji tej wersji T-72, a więc jedynym powodem wysłania tego sprzętu do Rosji może być tylko skierowanie go do Ukrainy - ocenił portal.