Nietypowe pytanie o śmierć Putina. Premier Irlandii dumał nad odpowiedzią

Oprac.: Karolina Głodowska Ukraina - Rosja

- Nie sądzę - odpowiedział szef irlandzkiego rządu Leo Varadkar, gdy zapytano go o to, czy złożyłby Rosji kondolencje w przypadku śmierci Władimira Putina. - Nie wyobrażam sobie żeby Irlandia była reprezentowana na jego pogrzebie - dodał. Skąd takie pytanie? Premiera Varadkara zapytano o to po jego podróży do Kijowa, nawiązując tym samym do politycznej gafy sprzed niemal 80 lat.

Zdjęcie Prezydent Rosji Władimir Putin / Contributor / Getty Images