Syreny alarmowe we Lwowie zostały włączone o 6:08 czasu lokalnego. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał w piątek od godziny 6:08 do godziny 6:47. W tym czasie przez centrum miasta przejechało kilkanaście wozów strażackich na sygnałach. Słychać było również serię wybuchów.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania wideo, na których widać na horyzoncie unoszące się kłęby dymu. Służby początkowo nie potwierdzały informacji o eksplozjach, jednak głos w tej sprawie zabrał już mer miasta.

Mer Lwowa: Rakiety uderzyły w zakład naprawy samolotów

"Kilka rakiet rosyjskich uderzyło w piątek rano w zakład naprawy samolotów we Lwowie" - poinformował mer Andrij Sadowy. Zakład był zamknięty, ofiar nie ma - dodał. "Budynki warsztatów lotniczych zostały zniszczone" - poinformował Sadowy na Telegramie.

Wcześniej Sadowy podał, że rakiety, którymi Rosjanie zaatakowali w piątek wczesnym rankiem, trafiły w okolice lotniska we Lwowie. Do ataku we Lwowie doszło w piątek ok. godz. 5:30 czasu polskiego.

Dowództwo sił powietrznych Zachód, na które powołuje się agencja Interfax-Ukraina poinformowało, że rakiety wystrzelono z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym. Według komunikatu mogły to być dwie rakiety X-555. Zostały zestrzelone.

Wojna w Ukrainie

24 lutego wojska rosyjskie najechały na niepodległe terytorium Ukrainy. Od tego czasu na jej terenie trwa wojna. Rosyjskie wojsko skupia się głównie na wschodnim pasie kraju i obwodzie kijowskim na północy Ukrainy. Tam z kolei kluczowy dla Rosjan jest Kijów - stolica Ukrainy. Choć Rosjanie próbują zająć miasto od początku inwazji, siły ukraińskie skutecznie odpierają ataki.

Od tygodnia rosyjskie wojsko uderza również i w zachód kraju. Tu głównie atakowany jest obwód lwowski. Oprócz nocnego ataku, o którym informujemy dziś, wcześniej miał miejsce potężny atak na poligon wojskowy w Jaworowie w obwodzie lwowskim. Jaworów znajduje się niedaleko granicy polsko-ukraińskiej.